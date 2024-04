A kisrepülőgép 64 napig nem szállt le, ezzel rekordot állított fel (FOTÓK)

Robert Timm és John Cook módosított Cessnájával 1958. december 4-én szálltak fel a nevadai Las Vegas-i McCarran repülőtérről. Innentől megállás nélkül repültek hihetetlen 64 napon, 22 órán keresztül és 19 percig. A pár összesen 240 000 kilométert tett meg, ami körülbelül hat Föld körüli út hosszának felel meg. Annak ellenére, hogy több mint 65 éve teljesítették ezt az utat, még senki sem tudta megdönteni rekordját.

A siker mögött a páros mérnöki képességei állnak. Timm több hónapot töltött a gép módosításával, hálómatracokkal és egy kis acél mosdóval, hogy a pilóták tudjanak mosakodni, és elvégezhessék a "dolgaikat". Emellett szinte minden belső berendezést kidobott, hogy csökkentse a gép súlyát.

- mondta Janet Bednarek, repüléstörténész, a Daytoni Egyetem professzora.

A szakember kifejtette, hogy Timm egy másik tartályt épített, amit egy földön lévő teherautóból töltött üzemanyaggal.

– jegyezte meg Bednarek.

The world's longest manned flight was 64 days, 22 hours and 19 minutes in this Cessna 172, way back in 1958.

During this period it was refueled over 128 times by the pictured truck. The pilots were Robert Timm and John Cook from La Vegas.

