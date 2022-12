A "kispöcsű" nőgyűlölőt most a román zsaruk vették kezelésbe, a svéd aktivista meg nyerésre áll

„Ez történik, ha nem hasznosítod újra a pizzásdobozokat”– írta Twitteren Greta Thunberg, miután hozzá is eljutott a hír, hogy szervezett bűnözés és nemi erőszak vádjával vették őrizetbe Romániában Andrew Tate-et, aki napokkal ezelőtt még a fiatal klímavédő aktivistának szólogatott be Twitteren.

A kickbox-bajnokból lett valóságshow-szereplő Tate legutóbbi twitteres videóján ugyanis két pizzásdobozt is lehet látni, rajtuk egy pizzéria-lánc nevével, amely Bukarestben található.

