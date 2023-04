A kisfiú 4 évesen Guinness-rekordot döntött - ő a legfiatalabb író az egész világon

Saeed Rashed AlMheiri Abu Dhabiból egy gyermekkönyv szerzője - egy elefánt és egy medve közötti barátság történetét meséli el.

Saeed Rashed AlMheiri, a four-year-old boy from the UAE, has made history by becoming the youngest male author to publish a book SaeedRashedAlMheiri GuinnessWorldRecords #TheFunCruise pic.twitter.com/nXT29IW6EX

A The Elephant Saeed and the Bear című könyve hatalmas sikert aratott, több mint 1000 példányban kelt el.

– magyarázta a fiú a Guinness Rekordok Könyvének adott interjújában.

At 4 years 218 days old, Saeed Rashed AlMheiri from Abu Dhabi,UAE, is the world’s youngest person to publish a book. The record became official when the book 'The Elephant Saeed and the Bear' sold 1000 copies

