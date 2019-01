Kisbabát vár a volt amerikai elnök lánya

Chelsea-nek már van két gyermeke, a 2014-ben született Charlotte Clinton Mezvinsky és a 2016 nyarán világra jött Aidan Clinton Mezvinsky.

A harmadik baba születése nyárra várható.

- olvasható a volt amerikai elnök egyetlen lányának bejegyzése a Twitteren.

Marc and I have loved watching Charlotte be such a wonderful big sister and we’re excited to watch Aidan become a big brother! We cannot wait to meet our newest addition later this summer.