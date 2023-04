Kis híján belehalt egy intenzív szexjelenetbe az ismert pornószínésznő

Angela az AVN Female Performer of the Year nevű díj háromszoros kitüntetettje, van már néhány jelenet a háta mögött. Olyanok is, melyek kis híján a halálát okozták. Most egy ilyenről is beszélt. A partnere, a 39 éves Keiran Lee állítólag olyan hatalmas pénisszel bír, hogy bizonyos jelenetek felvételénél ez bizony komoly egészségügyi gondokat okozott a hölgynek.

Az év elején Kieran arról beszélt, hogy mintegy egyórányi felvételt követően Angelát sürgősen kórházba kellett szállítani, mivel a pénisze miatt kifakadt a nő vakbele. Az ausztrál Daily Mail szerint az incidens még tíz évvel ezelőtt, 2013-ban történt.

Angela viszont ezt a verziót cáfolta az Only Stans című popcastban. "Valójában nem fakadt ki a vakbelem, noha annyi mindenesetre igaz, hogy vakbélgyulladásom volt, mellyel sürgős műtétre szorultam, mely során azt eltávolították." - mesélte.

Kieran meg van róla győződve, hogy a hatalmas pénisze okozta a gondot, Angela szerint viszont ez nem így van. "Nincs rá semmilyen orvosi bizonyíték, amely azt támasztaná alá, hogy a pénisze miatt sérültek volna a szerveim" - fogalmazott.

(Čas.sk)