Kilencvenegy éves a világ legidősebb szupermodellje - meztelenül pózolt egy magazin címlapján (FOTÓ)

A világ legidősebb, 91 éves szupermodellje, Carmen Dell'Orefice a New You magazin legfrissebb címlapján szerepel Beverly Johnson modelltársa mellett.

A fotózás egyik képén Dell'Orefice meztelenül pózol.

Fotó: Fadil Berisha/New You

Az idős modell egy teljesen testszínű bugyiban fekszik az ágyon, csak egy fehér takaró takarja fedetlen mellkasát.

Dell'Orefice évtizedek óta modellkedik, és korábban csaknem egy évtizede volt látható a New You címlapján. Amikor arról volt szó, hogy meztelenül pózoljon az új borítón, a modell azt mondta, nem is érezhette volna magát kényelmesebben.

People/para