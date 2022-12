Kilenc éven keresztül több mint 40 ezer ecstasyt szedett be egy férfi - évekkel az elhagyása után is elvonási tünetekkel küzdött

2006-ban esettanulmányt tettek közzé egy férfiról, aki több mint 40 ezer ecstasy-tablettát vett be kilenc év alatt - írja az Obkec .

Bár később abbahagyta a kábítószer-használatot, az orvosok szerint súlyos elvonási tünetei évekkel később is voltak. Mint arról a Futurism portál beszámolt, a páciens számos súlyos lelki és testi problémával küzdött, amelyek rontották életminőségét.

A férfi, akit az orvosok az esettanulmányban Mr. A-nak neveztek, 21 és 30 éves kora között hatalmas adag ecstasyt vett be. Az ecstasyt partidrognak tartják, amely szerotonin és dopamin felszabadulását idézi elő, és ez boldogság- és eufória érzetet kelt. Hallucinációt is okozhat, amik befolyásolhatják a tudatot.

Eleinte minden hétvégén öt tablettát vett be Mr. A, és még ezt a mennyiséget is soknak tartják az orvosok. Később azonban nagyon belelendült, és három éven keresztül napi 3,5 tablettára emelte az adagot, végül naponta átlagosan 25 tablettát vett be.

Amint a tanulmányban szerepel, a páciens 37 éves volt, amikor elkezdtek vele együtt dolgozni. Akkoriban a marihuánán kívül nem használt semmilyen más drogot már 7 éve.

Az orvosok felfedezték, hogy a droghasználat abbahagyása ellenére a férfinak számos problémája volt, alagútlátással a súlyos pánikrohamokkal, szorongással, depresszióval és izommerevséggel küzdött. Gyenge volt a rövid távú memóriája, időbeli dezorientációja és nem igazán tudott koncentrálni dolgokra.

Ezek a hosszan tartó tünetek és a súlyos függőség lenyűgözte Christos Kouimtsidis pszichiátert, a tanulmány egyik szerzőjét.

"Ez egy kivételes eset volt a túlzott használat hosszú időn keresztül"

- mondta a közelmúltban a The Face-nek adott interjújában.

"Az emberek általában nem vesznek be sok ilyen tablettát minden nap. Ő extrém eset volt, majd elvonás következett. A férfi hetekig nem tudott mozogni"

- tette hozzá Kouimtsidis.

Kouimtsidis hozzátette, hogy bár Mr. A kilenc év alatt pedig számos más kábítószert, köztük heroint, kokaint, LSD-t és amfetaminokat szedett, az orvoscsapat számos problémát az ecstasynak tulajdonított.

A szakember azt is megjegyezte, hogy ahogy a páciens függősége egyre durvább lett, más okból kezdte el használni az anyagot, mint mások.

"Inkább a hangulatjavítás volt a célja és nem a szórakozás. Úgy dobálta magába az ecstasyt, mintha antidepresszánst szedett volna"

- tette hozzá a pszichiáter, és figyelmeztette az embereket, hogy kerüljék az extrém drogfogyasztást.

Obkec/para