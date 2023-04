Kiderült, mi okozta az ismert amerikai rapper halálát

Kiolvasható belőle, hogy Coolio vérében heroin és metamfetamin is volt.

A rappert 2022. szeptember 28-án találták eszméletlenül fürdőszobájának padlóján Los Angeles-i házában.

„Coolie szerettei éppen most kapták meg a halottkém jelentését, ami szerint a rapper halálát fentanil okozta, emellett a szervezetében heroin és metamfetamin nyomai is voltak. A nyomozók megállapították, hogy Coolio súlyos asztmája és több évtizedes cigarettafogyasztása is szerepet játszott a halálában, és abban, hogy szervezete képtelen volt a védekezésre”