Kiderült, kik tartoznak a világ 15 leghíresebb személyiségei közé

A Bright Side portál azonban készített egy felmérést, amelyben az internetezőknek kínálta fel a lehetőséget, hogy válaszoljanak erre a kérdésre.

Íme, a lista:

15. Jennifer Lopez

Jennifer Lopez amerikai színésznőt és énekesnőt sok kritikus és sok ember sokoldalú hírességként tartja számon, akinek hírneve túlmutat a zene és a filmipar határain. Inspirálja rajongóit olyan közösségi oldalakon, mint az Instagram és a TikTok. Előbbi már több mint 250 millió követővel büszkélkedhet.

14. Dwayne "The Rock" Johnson

A színész és profi bunyós, Dwayne Johnson rövid időn belül hollywoodi megasztárrá vált. Bár pályafutását a WWE-ben kezdte, ahol karizmatikus személyiségének köszönhetően The Rock néven vált híressé, hamar kinőtte a birkózóipart és az a mozivásznakra költözött. Jennifer Lopez énekesnőhöz hasonlóan Johnson is hatalmas követőkkel büszkélkedhet a közösségi médiában, több száz millió felhasználó követi őt.

13. Lionel Messi

Az argentin futballsztár, Lionel Messi évek óta bizonyíta, hogy a világ legnépszerűbb sportágának óriásai közé tartozik. Bár Barcelonában vált igazán híressé, ahol pályafutása nagy részét töltötte, később a szurkolók a Paris Saint-Germainben vagy az amerikai Inter Miami CF-ben is láthatták, ahová 2023-ban igazolt. A tehetséget az is megerősíti, hogy 8 Aranylabdával rendelkezik, amit a világ legjobb focijátékosa kap minden évben.

12. Cristiano Ronaldo

Lionel Messit legnagyobb riválisa, Christiano Ronaldo emeglőzte a felmérésben. A portugál labdarúgó, aki a Real Madridban, a Manchester Unitedben és jelenleg a szaúd-arábiai Al-Nasrban végzett munkájáról ismert, szintén rengeteg kitüntetést laptt tehetségének köszönhetően. Ezek közé tartozik az 5 Aranylabda, 4 Aranycipő és 5 győzelem az UEFA Bajnokok Ligájában.

11. Mark Zuckerberg

Szakértők szerint Mark Zuckerberg a világ egyik leghíresebb embere, és ezt az internetezők is így gondolják. Az amerikai üzletember a Facebook társalapítója és vezérigazgatója, valamint a világ egyik legfiatalabb milliárdosa. Amellett, hogy kulcsszerepet játszott az egyik leghíresebb közösségi hálózat létrehozásában és terjeszkedésében.

10. Kylie Jenner

A Kardashianok közül a legfiatalabb, Kylie Jenner vállalkozó és influencer, kora ellenére hatalmas márkát tudott felépíteni. Üzleti érzéke milliárdossá tette, méghozzá híres családja segítsége nélkül. Emellett nagyszámú rajongóval büszkélkedhet a közösségi oldalakon, köztük az Instagramon is, ahol közel 400 millió felhasználó követi.

9. Kim Kardashian

Kylie Jenner mellett testvére, Kim Kardashian is világhírű, aki szintén hatalmas médiaszemélyiség és vállalkozó lett. Sokak szerint a popkultúra ikonja, hatalmas a követőtábora. Televíziós sikerei mellett különféle üzleti vállalkozása is van, beleértve a divatot, a kozmetikumokat és a játéktermékeket, amivel hatalmas vagyont szerzett.

8. Robert Downey Jr.

Robert Downey Jr. amerikai színész a 8. helyen végzett a felmérésben. A sztár (a Marvel mozi-univerzumban játszott Vasember szerepéről ismert) az 1980-as évek óta szerepel filmekben, és Hollywood egyik legjobban fizetett színésze. Amellett, hogy két Oscar-díjat nyert, lenyűgöző statisztikákkal is büszkélkedhet. Downey Jr. végül is a legtöbb bevételt hozó filmekben szerepelt, miközben együtt csaknem 15 milliárd dollár bevételhez segítette a producereket.

7. Tiger Woods

A legendás amerikai golfozó, Tiger Woods leginkább nemzetközi sikereiről, valamint 15 bajnoki győzelméről ismert, aminek köszönhetően a golf legjobbjai közé tartozik. Befolyása a jótékonykodásban is érezhető a Tiger Woods Alapítványon keresztül, amely hátrányos helyzetű diákokat támogat.

6. Beyoncé

Beyoncé amerikai énekesnő tehetségének köszönhetően globális ikonná vált. Ezt már bebizonyította a Destiny's Child című lányegyüttesben is, aminek köszömhetően már filmben is szerepelt. Énektehetsége, magával ragadó teljesítménye és hatalmas befolyása számos díjat is kiérdemelt, köztük több Grammy-díjat is. A zene mellett a divatszakmában is jelen van.

5. Taylor Swift

A popszenzációt, Taylor Swiftet nem csak zenéjéről ismerik el, hanem ügyes üzleti készségeiről is. Sikeres Eras turnéjának köszönhetően bekerült a milliárdosok csoportjába, és a világ egyik leggazdagabb zenészévé vált. Pénzügyi eredményein kívül Swift jótékonysági tevékenységéről és az oktatás támogatásáról, az LMBTQ+ közösség jogairól és a katasztrófákban való pénzügyi részvételéről is ismert.

4. Lady Gaga

Lady Gaga, polgári nevén Stefani Joanne Angelina Germanotta csodás hangjáról és különc személyiségéről ismert. Énekesként, zeneszerzőként és előadóművészként nagy elismerést vívott ki magának egyedi stílusával. Zenei képességei mellett színészi tehetséget is megmutatta a Csillag születik vagy A Gucci klán című filmekben is.

3. Rihanna

Rihanna barbadosi énekesnő is üzletmágnássá vált okosságának köszönhetően. 2022-ben az egyik legfiatalabb amerikai milliárdossá vált, elsősorban a zenei és divatiparban elért sikerek révén. Emellett hatalmas rajongótáborral is büszkélkedhet, több tízmillió felhasználó követi őt a közösségi oldalakon.

2. Bill Gates

A Microsoft társalapítója, Bill Gates már az 1980-as években milliárdossá vált, és gyorsan a világ egyik leggazdagabb embere lett. Jelenlegi 140 milliárd dolláros nettó vagyonnal rendelkezik. Nyomot hagyott nemcsak a technológiai iparban, hanem a jótékonykodásban, különösen a Bill & Melinda Gates Alapítványon keresztül, amely világszerte segíti a szegényeket és a betegeket.

1. Elon Musk

Elon Musk a Dél-afrikai Köztársaságban született vállalkozó és technológiai iparmágnás, akit a SpaceX és a Tesla cégek alapítójaként, valamint a Twitter platform (ma X) igazgatójaként ismernek. A Forbes magazin szerint ő a világ leggazdagabb embere, 235,5 milliárd dolláros nettó vagyonának köszönhetően.

