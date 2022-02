Kiderült, ki a szórakoztatóipar leggazdagabb embere

Jackson tavaly novemberben 1,6 milliárd dollárért eladta a Weta Digital egy részét a Unity Software-nek, amivel a Forbes szerint ő lett a történelemben a harmadik filmes Steven Spielberg és George Lucas után, aki milliárdos lett.

A Forbes szerint második helyen Bruce Springsteen végzett 435 millió dollárral. Jay-Z, Dwayne "The Rock" Johnson és Kanye West is bekerült at első ötbe.

A teljes lista:

1. Peter Jackson (580 millió dollár)

2. Bruce Springsteen (435 millió dollár)

3. Jay-Z (340 millió dollár)

4. Dwayne "The Rock" Johnson (270 millió dollár)

5. Kanye West (235 millió dollár)

6. Trey Parker és Matt Stone (210 millió dollár)

7. Paul Simon (200 millió dollár)

8. Tyler Perry (165 millió dollár)

9. Ryan Tedder (160 millió dollár)

10. Bob Dylan (130 millió dollár)

11. Red Hot Chili Peppers (116 millió dollár)

12. Reese Witherspoon (115 millió dollár)

13. Chuck Lorre - sorozatfuttató (televíziós sorozat vezető rendezője (100 millió dollár)

14. Sean "Diddy" Combs (90 millió dollár)

15. Dick Wolf – a Law & Order alkotója (86 millió dollár)

16. Howard Stern (85 millió dollár)

17. Kevin Bright, Marta Kauffman és David Crane – Friends sorozatfuttatók (televíziós sorozat vezetői, rendezői (82 millió dollár)

18. Shonda Rhimes – Bridgerton producer (81 millió dollár)

19. Neil Young (80 millió dollár)

20. Greg Berlanti (75 millió dollár)

21. Lindsey Buckingham (73 millió dollár)

22. Mötley Crüe (72 millió dollár)

23. The Beach Boys (64 millió dollár)

24. Blake Shelton (55 millió dollár)

25. Taylor Swift (52 millió dollár)

rnz.co.nz/para