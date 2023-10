Kiderült, hogy pontosan mi okozta az Egyről a kettőre sorozat Caroljának a halálát

Mindössze egy nappal a 77. születésnapja előtt hunyt el. Halálának oka pedig most lett ismert.

Az, hogy a színésznő súlyos rákbetegségben halt meg, mindenki számára világos volt. Már a nyáron kiderült, hogy Somers ismét küzd ezzel a betegséggel – harmadik alkalommal. Ezt a napokban nyilvánosságra került halotti levelében is megerősítette. Az erről szóló információkat a The Blast című külföldi lap hozta le.

Halálának közvetlen oka "agyi áttétekkel rendelkező emlőrák" volt, amit a biopszia is megerősített. Boncolásra nem került sor. A halotti kivonatból azonban az is kiderült, hogy a színésznőnek magas volt a vérnyomása, és több mint egy éve vízfejűségben is szenvedett. Ez azt jelenti, hogy az agyában, az üregekben és a kamrákban fölösleges víz halmozódott fel.

Suzanne október 15-én, hajnali 5:30-kor halt meg, mindössze egy nappal 77. születésnapja előtt. Három nappal később a családja szerény temetésen búcsúzott el tőle.

A színésznő a Cathedral Cityben található Desert Memorial Parkban találta meg végső nyughelyét. Halála után nem sokkal a család szimbolikusan is ünnepelte születésnapját.

