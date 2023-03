Kiderült, hogy miért készítettek olyan kicsi péniszt a szobrászok az ókori görög férfiszobroknak (FOTÓ)

Minden ókori görög szobor kis péniszű férfiakat ábrázol, és ennek megvan az oka. Ezeknek a mészkőből vagy márványból készült szobroknak a karjai izmosak, hasizmaik jól láthatóak, némelyiknek még az álla is faragott, de a nemi szervük minimális méretű – idézi a Ladbible portált az Obkec .

Andrew Lear történész, az ókori görög művészet és szexualitás specialistája a következőképpen magyarázta a jelenség okát:

"Kicsi, egészen kicsi péniszük van, és nincs erekciójuk."

Az i.e. 400 körüli időszakban az ideális testfelépítés nagymértékben eltért a maitól. Az ókori Görögországban a nagy pénisz egyfajta kihágás és a barbárság jele volt.

Ezeket az irányzatokat elsősorban a már említett időszakban keletkezett műalkotások bizonyítják. A Kr.e. 419-423-ban írt Felhők című darabban Arisztophanész a drámaíró megpróbálta felsorolni a férfiak leglényegesebb testi tulajdonságait. Ezek közé tartozott a csillogó mellkas, a világos bőr, a széles vállak, a kis nyelv, a feszes fenék és a kis pénisz. Egy kisebb hímtagot nem csak fizikailag tartottak vonzónak, tulajdonosának bizonyos fokú erkölcsösséget és intelligenciát tulajdonítottak.

Fotó: Wikimedia Commons

Paul Chrystal történész megpróbálta megérteni ezt a fogalmat, és megállapításait az In Bed with the Ancient Greeks című könyvében tette közzé.

"Egy kis pénisz összhangban volt a férfi szépség görög ideáljával. A legmagasabb kultúra és civilizáció modellje volt"

- mondta.

Akinek nagyobb volt a pénisze, azt mások megszégyenítették, mivel nem feleltek meg a kor követelményeinek. Erkölcsileg degeneráltnak és barbárnak nevezték őket.

"A nagy pénisz vulgáris volt, és kívül esett a kulturális normákon. Ez olyasmi volt, ami a barbárokra jellemző"

- jegyezte meg Chrystal. A tehetséges férfiakat az állatokhoz hasonlították, a történész pedig a nagy hímtagokra mutatott rá a butaság jeleként.

Obkec/para