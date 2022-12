Kicsi szörnyetegnek nevezték a termete miatt a három lábbal és két pénisszel született férfit (FOTÓ)

Négy hónapos korában orvoshoz vitték, akinek amputálnia kellett volna a lábát, de a bénulás vagy a halál veszélye miatt az orvos nem vállalta a beavatkozást. A férfi maximálisan élvezte az életet, és négy gyermeke született – írja az AllThatsIntersting.

Külseje miatt a kis szörnyeteg becenevet kapta. Családja ezért elküldte szülővárosából, és a nagynénjénél nevelkedett, hogy elkerülje a csúfolódásokat. 1898-ban, amikor még csak 9 éves volt, elutazott édesapjával az Amerikai Egyesült Államokba. Bostonban találkoztak egy Guiseppe Magnano nevű férfival. Profi showman volt, aki felajánlotta neki, hogy cirkuszban dolgozzon és sztárrá váljon.

Lentini hamarosan a világhírű Ringling Brothers cirkusz egyik legnépszerűbb és legtehetségesebb résztvevője lett. A fiút akkor a háromlábú szicíliaiként emlegették, a világ egyetlen háromlábú futballistájaként, minden idők legnagyobb orvosi csodájaként vagy a nagy Lentiniként. A fiatalember mutatványokat hajtott végre, például futballlabdába rúgott, kötélen átugrott, korcsolyázott és kerékpározott.

Atlétikai képességei mellett gyors volt az észjárása és szellemes is volt. Híres volt, interjúkat adott. Beszélt a hobbijairól, és intim részleteket is elárult. Néhány kínosabb kérdésre is minden gond nékül válaszolt.

Tehetséges volt és azzal viccelődött, hogy ő az egyetlen ember, akinek nem volt szüksége székre, mert mindig támaszkodhat a harmadik lábára. Miközben az Egyesült Államokban utazgatott, megtanult angolul, kitartásáról és intelligenciájáról volt ismert. Nemcsak híres volt, hanem gazdag is.

Karizmájának köszönhetően elnyerte Theresa Murray színésznő szívét. 1907-ben házasodtak össze, és négy gyermekük született. Kapcsolatuk 1935-ben véget ért, ez nem akadályozta meg Lentinit abban, hogy újra szerelmet találjon, és élete hátralévő részét Helen Shupe-val töltötte.

Egész életét a közönség előtt töltötte. Pozitívan állt hozzá az élethez, és meg volt győződve arról, hogy az élet szép.

"Soha nem panaszkodtam. Úgy gondolom, hogy az élet szép, és élvezem az életet"

- mondta az egyik interjújában. Tüdőelégtelenségben hunyt el 1966-ban, 77 évesen.

