Két arcú férfi története terjedt el az interneten - állítólag a másik "arca" gonoszságokat suttogott a fülébe (FOTÓK)

A feljegyzések szerint Mordrake fiatal, intelligens és jó megjelenésű angol nemes volt. Normális megjelenése mellett Mordrake-nek volt egy félelmetes arca is. Azt mondták róla, hogy ő maga az ördög.

Az ok az volt, hogy amikor Mordrake sírt, másik fele nevetett. A nemest állandóan kínozta az ikertestvére, nem hagyta aludni, sőt állítólag undorító dolgokat suttogott a fülébe az emberek meggyilkolásáról és kínzásáról. Ez az egész odáig fajult, hogy a fiatal Mordrake végül megőrült, és 23 évesen véget vetett életének.. Mielőtt meghalt, állítólag ahgyott egy üzenetet, amin az állt, hogy semmisítsék meg a gonosz arcát, hogy maradjon annyiban az állandó suttogás.A kétarcú férfi története gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban. Még az egészségügyi szakemberek is szkepticizmus nélkül fogadták a férfi történetét. 1896-ban az eset bekerült az Orvostudomány anomáliái és érdekességei című könyvbe, amelyet George M. Gould és Walter L. Pyle amerikai orvosok írtak.

Meet Edward Mordrake, a man with an extra face at the back of his head.



Mordrake was born in the early 19th century with an extra face. The other face at the back couldn't see, eat or speak but could only laugh, cry and make strange noises without Edward's control. pic.twitter.com/TaF1Wf4p2C