Kerekesszékbe került az ismert amerikai színésznő, Jane Fonda

A 85 esztendős színésznő a róla készólt képen gyengének és fáradtnak tűnik. Arcát maszk, tekintetét sötét napszemüveg takarta.

A művész tavaly decemberben jelentette be, hogy újra rákkal küzd.

„Amikor az ember eléri az én koromat, jobb, ha tisztában van azzal, hogy mennyi idő van mögötte és mennyi előtte. Nem félek attól, hogy el kell mennem, készen állok rá, nagyszerű életem volt“ – mondta egy interjúban.

A Barbarella kétszeres Oscar-díjas sztárja a közösségi oldalán a közelmúltban arról számolt be, hogy a kezelés eredményes, orvosától jó hírt kapott:

„Azt mondta nekem az onkológusom, hogy a kezelés eredményes a rákom visszahúzódóban van, és hamarosan abbahagyhatom a kemoterápiát” – írta Jane Fonda.

Jane Fonda fiatal korában az aerobic egyik élharcosaként is ismertté vált. Korábban több operáción is átesett, a hátát is műteni kellett, de a térdébe és csípőjébe is implantátumot építettek be. Megeshet, hogy ezek kínozták annyira, hogy kísérői jobbnak látták, ha a több mint 16 órás repülőút után tolószékbe ültetik Fondát.

(blikk.hu)