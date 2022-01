Kelemen Anna impotensnek nevezte a magyar ellenzéket (FOTÓ)

Szerinte ez még nem is lenne gond, mert a politika egy sajátos műfaj, tele van mellébeszéléssel, de nem olyan szinten, mint az a bizonyos politikus tette. Annácskának az is feltűnt, hogy a beszélgetés közben még a műsorvezető is szenvedett.

Elmesélése szerint a politikus mondott pár dolgot pártja céljairól, majd a másorvezetp említést tet Gattyán Györgyről, erre az illető az mondta, hogy egy olyan ember, aki

“női testek kizsákmányolásából szerezte a vagyonát”, egy olyan emberről ő nem fog beszélni. Ezzel véget is ért a beszélgetés. Anna ezek után jelentette ki, hogy impotensnek tartja a magyar ellenzéket.

A magyar botrányhősnő egyébként konzervatív értékeket vallónak tartja magát.

