Keanu Reeves meglepetést okozott megjelenésével egy esküvőn (FOTÓ)

A vőlegény a hotel bárjának közelében lett figyelmes a színészre, odamerészkedett hozzá, és elmondta neki, hogy pár órája nősült meg, s megkérte, ha van kedve, nézzen be ő is a bulira, s koccintson velük egyet.

"Nagyon barátságos volt, és azt mondta, majd később csatlakozik. Nem tudtuk, hogy valóban így lesz-e vagy sem, de már az menő volt, hogy a férjem beszélt vele"

- mesélte a Newsweeknek Nikki Roadnight.

Reeves betartotta az ígéretét, egy órán belül meg is jelent. A hotel egyik alkalmazottja jelezte a menyasszonynak, hogy különleges vendégük érkezett. Reeves ugyan nem vegyült el a vendégek között, de ivott egy italt az ifjú párral, sőt fotózkodott is velük és pár vendéggel is.

