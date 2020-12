Kataklizmák, szenvedés és egy nagy sárkány – mutatjuk, mi vár ránk 2021-ben a vak jósnő szerint

Bár a bolgár jósnő, Baba Vanga már több mint húsz éve halott, komoly örökséget hagyott maga után: megszámlálhatatlanul sok jóslatot az előttünk álló évekre vonatkozóan egészen 5079-ig. Most a Daily Mail ismertette a 2021-re vonatkozó jövendöléseket - írja a 24.hu.

Sokan csak egyszerű vajákos asszonynak tartják a nőt, akinek a mondataiba azt képzel bele az ember, amit akar, ennek ellenére a követői évről évre elmerülnek a jóslataiban.

Tavalyra azt jósolta, hogy Donald Trumpot megtámadja egy rejtélyes betegség, az amerikai elnök pedig idén tényleg megfertődődött a koronavírussal – igaz, a siketség és az agydaganat elkerülte, pedig a jövendölés ezekre is kitért. Továbbá azt is megjövendölte, hogy összeomlik Európa gazdasága, amelyet tényleg megroppantott a világjárvány. Korábban még a 2004-es indiai-óceáni cunamit, valamint a szeptember 11-i terrortámadást is megjósolta.

Ezekből kiindulva az elhivatott követők már tűkön ülve várhatták, hogy megtudják, mik várhatók 2021-re. Baba Vanga szerint jövőre ezekkel kell számolnunk:

Nehéz idők jönnek, a világ kataklizmákat és óriási katasztrófákat fog elszenvedni;

Három óriás egyesül;

A világot megragadja egy erős sárkány;

Az emberiség a hit által válik megosztottá.

A jóslatok lehetséges jelentését még vitatják, de azt szinte tényként kezelik, hogy a világot megragadó erős sárkány Kína lesz, amely jövőre a világ vezető hatalmává lép elő.



(24.hu)