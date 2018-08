Káoszba fulladt Beyoncé és Jay-Z koncertje (videó)

Beyoncé és Jay-Z az On The Run turnéjuk atlantai megállóján adott koncertet, amikor egy ismeretlen ember miatt kitört a káosz.

A házaspár éppen befejezett egy számot, és amikor vonultak el, valaki felpattant a színpadra és megpróbált utánuk futni. A táncosok először észre sem vették, hogy mi történt, de aztán gyorsan reagáltak. A jelek szerint a biztonsgiak nem voltak a helyzet magaslatán.

