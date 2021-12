Kanye West a színpadon kérte Kim Kardashiant, hogy menjen vissza hozzá

A rapper ugyanis kiegészítette a szöveget, az új sorok pedig egyenesen feleségének szóltak.

Azt szeretném, ha visszafutnál hozzám. Igen, te, Kimberly

– rappelte Kanye.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, Kim Kardashian még ez év februárjában adta be a válókeresetet, de Kanye-val továbbra is közösen nevelik négy gyermeküket. Míg Kanye megpróbálja visszaszerezni feleségét, addig Kim már új pasi felé kacsingatott az elmúlt hetekben, többször is a humorista Pete Davidsonnal látták kettesben.

