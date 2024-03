Kanye West felesége nejlonharisnyában, bugyi nélkül lófrált Párizsban

Láthatóan egyáltalán nem zavartatta magát.

A helyi exhibicionizmus elleni törvény miatt viselkedését a francia rendőrség is vizsgálni fogja. Ha bűnösnek találják Censorit, 15 ezer eurós pénzbírsággal is sújthatják, sőt, akár börtönbe is kerülhet.

A Bianca Censoriról készült botrányos fotót ezen a linken tekintheti meg.

Topky/para

