Kaliforniai kondorok szállták meg egy amerikai nő házát

A délnyugat-kaliforniai Tehachapiban élő Cinda Mickols lánya a Twitteren számolt be az esetről.

Over the weekend ~15 California condors descended on my moms house and absolutely trashed her deck. They still haven’t left. It sucks but also this is unheard of, there’s only 160 of these birds flying free in the state and a flock of them decided to start a war with my mom pic.twitter.com/bZyHsN58Bk