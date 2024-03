Johnny Depp nagyon csúnyán leteremtette kolléganőjét egy forgatáson - vulgáris szavakat vágott a fejéhez

Nem is olyan régen Johnny Depp tisztázta a nevét, amikor pert nyert volt feleségével, Amber Hearddel szemben – írja a Nový Čas .

A színésznő családon belüli erőszakkal vádolta meg őt. Most azonban újabb botrány kezd kialakulni Depp körül, ugyanis egy színésznő gyanúsította meg őt

Lola Glaudini és Johnny Depp 20 éve együtt forgatta a Kokain című filmet. Lola csak kis szerepet Depp és Penélope Cruz oldalán. Ahogy Glaudini most a Powerful Truth Angels podcastban bevallotta, akkoriban csak független filmekkel volt tapasztalata. A Depp-pel készült filmben svaló szereplés olyan volt számára, mint egy álom, ami az elmondása szerint később rémálommá változott. Ted Demme rendező azt mondta neki, hogy nevetésben törjön ki Johnny egyik sora után, amit meg is tett.

Ezt azonban Depp nem fogadta megértéssel. Odaszaladt hozzá, ujjával az arcára mutatott, és azt kiabálta:

„Ki a fasznak képzeled magad? Fogd be a pofád! Én itt próbálom kimondani a mondataimat, te pedig eltereled a figyelmemet".

Lola meg sem tudott szólalni a filmsztár üvöltözése után.

„Ó, szóval ez most nem olyan vicces? Most kussolsz? Most, basszus, kussolsz?"

- folytatta Depp a kiabálást.

"Amilyen csendben vagy most, olyan csendben maradsz, ahogy vagy"

– fenyegette meg őt Depp.

Mint bevallotta, Depp később közvetve bocsánatot kért tőle, mondván, hogy benne maradt a szerepében, és érezte a feszültséget.

„Csak ránéztem, és úgy tettem, mintha nem tudnám, miről beszél”

– válaszolta Lola az apja tanácsát követve, aki ízt mondta neki, hogy ne mutassa ki Depp előtt, hogy megbántva, megalázva érzi magát. A szomorú az, hogy még a rendező, akinek az utasítására nevetett, nem állt ki mellette, A rendező kéréséről Johnny valószínűleg semmit sem tudott.

Nový Čas/para