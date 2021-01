Joe Bidenék két kutyája is megérkezett a Fehér Házba

A first lady, Jill Biden sajtótitkára a CNN-hez eljuttatott hétfői közleményében az írta, hogy az amerikai elnök és családja előbb berendezkedtek a washingtoni rezidencián, és csak utána hozták el a kutyákat Delaware-ből.

The First Dogs arrived at the White House Sunday, including Major, the first rescue dog ever to live in the White House.



The Biden family wanted to get settled in the White House before moving Champ and Major from Delaware to Washington, per First Lady Jill Biden's office.