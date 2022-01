Jim Carrey: 60 éves és szexi vagyok (VIDEÓ)

A Dumb és Dumber - Dilibogyók sztárja egy rövid klipet tett közzé Twitter-oldalán, amiben azt mondta, hogy "60-nak és szexinek" , emellett „öregnek, de aranynak” érzi magát. Tréfásan megjegyezte, hogy az estét tejszínes kukoricával és szűrt őszibarackkal tölti.

It’s ma birthday! Whoohoo! I’m old but I’m gold! I Love you all!!! pic.twitter.com/WvFtbMty80