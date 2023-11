Jennifer Aniston megtörte a csendet Matthew Perry halálával kapcsolatban: "A DNS-ünk részévé vált, mindig hatan voltunk"

Aniston közzétett egy olyan fotót is az Instagram-oldalára, amin Matthew neki küldött sms-e látható, amiben az áll:

Aniston válasza pedig ez volt:

"Oh, az első a több ezer közül."

Posztjában látható a Jóbarátok forgatásán készült közüs fotójuk, és az a jelenet is, amikor a sorozatbeli Rachel Párizsba készül dolgozni, és a Perry alakította Chandler elbúcsúzik tőle.

A színésznő ezekkel a sorokkal búcsúzott el kollégájától és jó barátjától:

"Oh istenkém, ez nagyon mélyen üt... az, hogy el kell búcsúznom Matty-nktől, olyan őrült érzelmi hullámvasút, amilyet még soha nem éltem át. Mindannyian élünk át veszteséget egy ponton. Elveszítünk egy emberi életet vagy szerelmet. Az, ahogyan elmerülsz a gyászba, lehetővé teszi, hogy megéld az öröm és a hála pillanatait, amiért ilyen mélyen szerettél valakit. Mi nagyon szerettük őt. A DNS-ünk részévé vált, mindig hatan voltunk. Ez egy olyan kiválasztott család volt, amely örökre megváltoztatta azt, hogy kikké is válunk és milyen út vár ránk. Matty tudta, hogy szereti megnevettetni az embereket. Ahogy ő fogalmazott, ha nem hallotta mások nevetését, azt gondolta, meghal. Az élete szó szerint ezen múlott, és sikerült is neki. Mindannyiunkat megnevettetett, méghozzá nagyon. Az elmúlt pár hétben az egymás között váltott üzeneteinket bogarásztam át. Nevettem és sírtam, majd újra nevettem. Örökké megtartom ezeket az üzeneteket. Találtam egy SMS-t, amit a semmiből küldött nekem. Mindent elmond."