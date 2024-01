A japánokat felháborította hazájuk legújabb szépségkirálynőjének a személye (FOTÓ+VIDEÓ)

Karolina Shiino Ukrajnában született, 5 éves volt, amikor édesanyjával Japánba költözött, aki ott férjhez is ment. Azóta is ebben az országban él.

The crowning of Ukrainian-born model Karolina Shiino as the winner of the Miss Japan contest this week has triggered a social media debate on what it means to be, and look, Japanese https://t.co/3EH8QfNsU6 pic.twitter.com/oo0kmGk3GU