Ismerje meg a világ legnépesebb helyét - a sziget alig két futballpályányi nagyságú, és 1200 ember él ott (FOTÓK)

Körülbelül 1200 ember él ezen a kis helyen, miközben mindössze 100 hektárnyi területen zsúfolódnak össze.

A sziget olyan kicsi, hogy könnyebb gyalogolni a sziget egyik oldaláról a másikra, mint autóval közlekedni. Bár ennek a szigetnek a felszíne csak körülbelül 100 áras, 97 ház és 10 városrész található rajta.

45 családból körülbelül 1200 ember él ezen a helyen, és nincs rendőrség. A polgárok szerint erre nincs szükség, és azt állítják, hogy a sziget nagyon biztonságos.

A lakók szigorú és meglehetősen furcsa életmódot folytatnak. A halottakat például egy közeli szigeten temetik helyhiány miatt, és nincs WC, folyóvíz vagy szennyvíz. A területnek nincs saját villanyhálózata sem, a lakókat egy generátor és két napelemes állomás látja el energiával. A legtöbb szigetlakó azonban túlságosan luxusnak tartja az ilyen szolgáltatásokat.

Santa Cruz del Islote is an artificial island located off the coast of Bolívar Department in Colombia.

Santa Cruz del Islote is an artificial island located off the coast of Bolívar Department in Colombia.

Its significant population compared with its small size results in its being one of the most densely populated islands on Earth.