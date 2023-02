Ismerje meg a világ legmérgezőbb kertjét (FOTÓK)

A veszélyes kert az Alnwick kastélyhoz tartozik, amely az első két Harry Potter-film jeleneteinek forgatásához is szolgált, és egyben Northumberland hercegnőjének rezidenciája is, aki 1995 óta Jane Percy. Amikor a család beköltözött a kastélyba, úgy döntöttek, hogy felújítják a környező kerteket, amelyek csak kereskedelmi erdőként szolgáltak karácsonyfák termesztésére – írja a Smithsonian Magazine.

Wow, our pandemic garden really doesn’t stand up next to the Alnwick Garden, which is home to over 100 deadly plants in northern England! DFFs, would you dare to visit? #TalkDeath #Garden pic.twitter.com/QTfh6Og01a