Ismerje meg a világ legmagányosabb birkáját - két éve egyedül él egy sziklán (FOTÓ)

Jillian Turner először a Sutherland-parton vitorlázva vette észre őt, amikor arra kajakozott.

Egy kavicsos tengerparton tartózkodott, egy meredek szikla lábánál. Jillian azt feltételezte, hogy a birka magától hazatér, de nem így történt. Amikor nemrég ismét ugyanazon az útvonalon járt, azt látta, hogy az állat nem ment sehova.

- mondta Turner a Northern Timesnak.

Nemrég hasonló dolog történt. Megint követte a csoportot a parton, szikláról sziklára ugrált, és végig hívott minket.

Turner szerint a birka gyapja hatalmas volt, és lelógott a földre.

– árulta el.

A brit nő felvette a kapcsolatot több állatvédő intézménnyel, hátha tudnak segíteni a birkáknak.

Felvette a kapcsolatot a cairngormi hegyi mentőcsapattal is, akik bár együtt éreztek az állattal, nem tehettek semmit, hacsak nem kapnak felhívást a rendőrségtől vagy a tűzoltóságtól.

Calls are being made to rescue the animal, which is marooned on a beach in the Scottish Highlands https://t.co/XldNaCAEcJ