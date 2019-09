Iskolás lett Sarolta hercegnő, Vilmos herceg és Katalin hercegné kislánya (FOTÓK+VIDEÓ)

Sarolta hercegnő uniformisban érkezett meg az iskolához szüleivel és bátyjával, György herceggel, aki ugyanoda jár, ahová húga is fog. Helen Haslem, az iskola igazgatónője kézfogással az új kisdiákot.

Lovely pics by @PAImages of the Cambridges - minus Louis - as Charlotte arrives for her first day in reception and George begins Year 1. #BackToSchool pic.twitter.com/3h9dYD8p8h