"Imitálj spermiumot az arcodon a reggeli kávés tequiláddal" – kommentháború zajlik Tóth Gabi és Tóth Andi közt

Tóth Andi már korábban is utalt rá, hogy Tóth Gabi valamiért nem kedveli őt, most pedig ezt szerette volna bizonyítani is – írja a 24.hu. Az énekesnő megosztott egy posztról készült képernyőmentést, amin az látszik, hogy Tóth Gabi kritizálja őt.

"Igazából tudom, hogy lassan 1 éve próbál tüzet szítani köztünk különféle megalázó posztokkal (amiket később rendre eltávolít), privát üzenetek tucatjával és nyilvános commentekkel. Ugyanez az ember sírja el magát nektek a kamerában. Csak azt találom szomorúnak, hogy létezik egy ilyen facebook csoport, ahol hazánk ismert előadói gúnyolják és bántják szakmabeli kollégáikat. Tényleg jó lenne már, ha vége lenne a karanténnak, mert túlságosan unatkoznak művésztársaim. Gabi no para nem haragszom! Csak törődjön mindenki a saját dolgával" – írta Tóth Andi, akinek egy korábbi, kávés tequilás reklám posztjára az alábbi módon reagált Tóth Gabi:

"Van, akinek kávé nélkül nem indul a napja, Andikának tequila nélkül nem megy 20 évesen.. bravo.. jó üzenet a fiataloknak… imitálj spermiumot az arcodon a reggeli kávés tequiláddal."

Tóth Gabi később egy hosszú videóban reagált Andi posztjára, amelyben visszavezette a kettejük kapcsolatát egészen a 2014-es X-Faktorig.

"Már az X-Faktorban láttam, hogy egy tehetséges, roppantul különleges csajszi, egy lázadó, nagy az igazságérzete és én magam is ilyen voltam, pláne a tízes, húszas éveimben. Egyet kivéve: nekem mindig fontos volt, hogy az igazságot és az olyan, társadalmilag is a fiatalokat érintő dolgokban megnyilvánuljak, ami építő jelleggel hat rájuk és példát tudok mutatni" – kezdte Gabi.

Mint elmondta, próbált rá hatni azzal kapcsolatban, hogy miként fejlődhetne, a reakcióján viszont meglepődött. Tóth Gabi ezután kitért még arra a bizonyos zárt csoportra is, amiben a barátaival élcelődnek egymáson:

"Ez egy bizonyos baráti kör, beszólogatunk egymásnak. Ebben az Andika is benne volt, ott volt a lehetőség, hogy válaszoljon a posztomra is. A maga malmára hajtva a vizet megpróbált mártírt csinálni magából, amivel az a baj, hogy olyan üzenetet közvetített, hogy ez egy online bántalmazás."

A videóban arról is beszél, szerinte nem ő az online bántalmazó, hanem Tóth Andi, mivel ő személyiségi jogokat sértett azzal, hogy nyilvánosan kiposztolta a zárt, baráti körben lévő személyek neveit és kommentjeit, illetve megint kihangsúlyozta, mennyire ellenzi, hogy alkoholt reklámozzon a fiatal követőinek.

