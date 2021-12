Íme Parancsnok, a Fehér Ház új lakója

Biden fotót és videót is posztolt a kölyökkutyáról, aki a Commander, azaz Parancsnok nevet kapta.

Bidenéknek már volt két német juhászkutyájuk, Champ és Major, előbbi viszont júniusban elpusztult, így várható volt, hogy sokáig nem marad társaság nélkül Major.

Meet the newest Biden. pic.twitter.com/JHAbH53iRk

Welcome to the White House, Commander. pic.twitter.com/SUudQnPv29