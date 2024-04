Illatos óriásplakátokkal népszerűsíti sült krumpliját a McDonald's (VIDEÓ)

Az Independent azt írta, azért folyamodhattak ehhez a reklámhoz, mert a sült krumplit rögtön be tudják azonosítani az emberek az illatáról. Ezt egy videó is bizonyította, amin hól látható, hogy a kíváncsiskodók gyorsan rájöttek arra, hogy pontosan mit is reklámoz az óriásplakát.

Azt, hogy az emberek érezzék az étel szagát, több tálcsa sült krumpit rakta be a hirdetábla belsejébe, aminek illatát ventillátorok segítették elő.

„Az illatok bizonyítottan hatékonyabbak az emlékek felkeltésében, mint a képek”

– jelentette ki Stijn Mentrop-Huliselan, a McDonald’s Hollandia marketingvezetője, aki azt is elárulta, hogy egyedi óriásplakátjaik éttermeik 200 méteres körzetében találhatók meg.

viahvg.hu