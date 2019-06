Ijesztően nézett ki Amy Winehouse az utolsó koncertjén – FOTÓ

Amy többször is próbálkozott a rehabbal, de sohasem járt sikerrel. Csontsoványra fogyott, az arca is eltorzult kissé a drogoknak köszönhetően.

Az utolsó koncertje Belgrádban volt. A fellépés botrányba fulladt, ugyanis a sztár többször sírva fakadt a színpadon, megsértődött, és nem volt hajlandó énekelni, és ha mégis megpróbálta, elfelejtette a szövegét, olyan részeg volt.

