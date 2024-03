III. Károly király nagyon büszke Katalin hercegnére amiatt, hogy nyilvánosan beszélt a betegségéről

A palota közleményében az is benne áll, hogy az uralkodó a kórházban együtt töltött idő után „a legközelebbi kapcsolatban maradt szeretett menyével az elmúlt hetekben.” Károly és Camilla királyné támogatásukról biztosították Katalin hercegnét és családját ebben a nehéz időszakban.

A 75 éves Károly király is rákbeteg. Nála a prosztatakezelése közben derült ki mindez. A betegségről szóló hírt február 5-én hozták nyilvánosságra.

Katalin hercegné egy a BBC által is sugárzott videóban beszélt a rákbetegségéről, ahol szót ejtett januári hasi műtétjéről is. Elárulta azt is, hogy megelőző kemoterápiás kezelésekre jár.

