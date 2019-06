Hozzáment 17 évvel fiatalabb pasijához Heidi Klum

Alig pár hónap randizás után a férfi el is jegyezte. Azóta mindenki az esküvő időpontját találgatta, most azonban kiderült, már össze is házasodtak. A szőke szépség akkor bukott le, mikor egy rajongója arra kérte, hogy dedikálja a poszterét, ő pedig Heidi Klum helyett már a Heidi Kaulitz nevet firkantotta a fotóra.

Ez Heidi harmadik házassága. 1997-től 2002-ig a színész Ric Pipino felesége volt, őt pedig Seal követte, aki 2005-től 2012-ig volt a házastársa, akitől három gyermeke is született. Egy negyedik csemetéje is van, aki a Flavio Briatoréval való kapcsolatából született, azonban mivel a Forma-1-es mogul soha látni sem akarta a lányát, Seal őt is a nevére vette.

viaFemina