Horváth Gréta elárulta, hány kiló, de senki nem hitte el

Az Ázsia Expressz 2 győztese is megtette újévi fogadalmát és követőivel is megosztotta a célokat. Gréta túlsúlytól szeretne megszabadulni az idén, habár a kommentelők már azon is meglepődtek, hogy most mennyit mutat alatta a mérleg.

Az idei hatalmas projektem, hogy 17 kg-tól megszabaduljak! Tudom, nagyon soknak hangzik de higyjétek el a 160 cm-hez nagyon, nagyon sok! Bátorság kellett, hogy elszántan bele tudjak vágni de Ázsia megtanított arra, hogy nincs lehetetlen. Ez az idei év RÓLAM fog szólni. Arról, hogy egészséges legyek, fitt és ne egy tunya zabálós. Igen, rohadt sokat ettem és nem éppen diétás kajákat. Amivel nincs baj, ha heti 1*2* teszed de én egész álló nap. Nem estem kétségbe, nem állok a tükör előtt sírva és nem mérgezem a környezetem a nyavajgásommal. Felismertem, hogy baj van. Meghíztam! Ennyi ki kell mondani, bátornak kell lenni és felvállalni ezt. (…) Ki kell mondani, le kell írni! Gyerekek 74 kg vagyok. Szerencsés típus vagyok, nem látszik a hatalmas felesleg de van. Mindenhol van! – írta Horváth Gréta.



(via24.hu)