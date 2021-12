A Honfoglalás 2000 Egyesület orosz rendőröket követel Magyarországra, hogy a februárban esedékes magyarországi Putyin-vizit alatt ők is vigyázzanak középületeinkre, a hidakra, a Nemzeti Bankra, stb. Figyelem, nem viccből írták, hanem holt komolyan szeretnék. Az alábbiakban olvasható vonatkozó közleményük:

„HONFOGLALÁS 2000 EGYESÜLET: RUSZKIK IDE!

Februárban hazánkba látogat Putyin elnök, ezért kérjük a kormányt: fontolja meg, kérje, hogy nyugati megfigyelők és rendőrök mellett orosz rendőrök is vigyázzanak középületeinkre, a hidakra, a Nemzeti Bankra, stb. Ugyanis, a várható súlyos vereség miatt őrjöngő ellenzék károkat tehene épületeinkben, egyéb értékeinkben. A civil szervezet külön is kérni fogja Putyin elnököt látogatása során, hogy legyen segítségünkre a rend fenntartásában.

1990-ben azt mondtuk "ruszkik haza" - most azt kérjük: ruszkik ide!“

A Honfoglalás 2000 Egyesületről köztudott, hogy bele vannak szeretve Putyinba, akárcsak Orbán Viktorba. Méghozzá annyira, hogy nekik, Putyinnak és Orbánnak már Nobel-békedíjat is követeltek.

Ezek voltak, akik Vlagyimír Putyinnak és Orbán Viktornak Nobel-békedíjat akartak.

mti/para