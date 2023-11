A hírességek közül többen átlagon felüli intelligenciával rendelkeznek - olyanok is köztük vannak, akikről ezt nem is gondolnánk

Ebben az esetben azonban a valóság teljesen más. A BrightSide portál közzétett egy listát 8 hollywoodi hírességről, akiknek intelligencia-szintje átlagon felüli.

Rowan Atkinson

Bár a színész a kicsit bugyuta Mr. Bean megformálásáról lett igazán ismert, a való életben ez teljesen más. Míg egyesek e szerep alapján ítélik meg Atkinsont, ennek az ellenkezője igaz. A színész IQ-ja eléri a 178-at, és még az Egyesült Királyság két tekintélyes egyetemén is tanult: a Newcastle Egyetemen és az Oxfordi Egyetemen, és villamosmérnöki diplomát is szerzett. Egy idő után úgy döntött, hogy a színészmesterséget választja. Emellett érdeklődik az autók iránt, és nagy gyűjteménye van.

Lady Gaga

A különc énekesnő a New York-i Tisch School of the Arts-ban tanult zenét és színházmesterséget. Emellett felvették a Collaborative Arts Project 21 nevű zenei és színházi konzervatóriumba is. Az egyik interjúban Gaga nagyon nehéz középiskolai éveiről is beszélt: "Hatalmas stresszt, szorongást és elszigeteltség lett rajtam úrrá. Magányosnak és félreértettnek éreztem magam." Az énekesnő IQ-ja 166-os.

Cindy Crawford

Cindy Crawfordot épp vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott a Northwestern Egyetemen, amikor felfedezte őt egy modellügynök. 1984-ben írta alá első modellszerződését. Egy idő után otthagyta az iskolát, és a modellkarrierjére összpontosított. Az IQ-ja 154-es

4. Ashton Kutcher

Ashton biokémiai mérnöki szakra járt az Iowai Egyetemen. Később otthagyta az iskolát, hogy teljes munkaidőben modellkedjen és színészkedjen, emellett sikeres üzletember vált belőle. Az IQ-ja 160.

5. Matt Damon

A színész a Harvard Egyetemen tanult angolt, de nem fejezte be. Szeretett színdarabokat írni, és teljesen biztos volt abban, hogy színész lesz belőle. Amikor a tanára felkérte, hogy írjon egy egyfelvonásost tanulmányai alatt, a színész végül egy háromfelvonásossal állt elő. Azt hitte, ki fogják zárni, de a tanár A minősítést adott Damonnak, akinek az IQ-ja 160-as.

6. Quentin Tarantino

Tarantino soha nem járt egyetemre. Amikor 15 évesen otthagyta az iskolát, moziban kezdett el egy szőnyegre és forgatókönyveket írni. Talán 160-as IQ-jának köszönhető, hogy kultikus filmeket alkotott.

7. Lisa Kudrow

A színésznő, akit a Jóbarátok Phoebe-jeként ismerünk a Vassar College-ba járt, és idegtudományt tanult. Mielőtt elkezdett színészkedni, 8 évig dolgozott édesapjával, aki a fejfájásra specializálódott. A színésznő még klinikai kutatásokat is végzett a témában. Így nem csoda, hogy Lisa IQ-ja 154-es, és nem csak vicces és tehetséges, hanem nagyon intelligens is.

8. Ben Affleck

A színész a Cambridge Rindge & Latin Schoolba járt Massachusettsben. Ezután belépett a Vermonti Egyetemre, és több hónapot töltött spanyolul, de az első félév után abbahagyta. 2013-ban a színész megkapta a 6 képzőművészeti tiszteletbeli doktori cím egyikét a Brown Egyetemen. Ben IQ-ja 154-es,

