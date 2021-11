Házkutatást tartottak a szexuális bántalmazással gyanúsított Marilyn Manson otthonában

Eva Jimenez, a Los Angeles Megyei seriffhelyettes több részlettel nem szolgált.

A seriffhivatal egyébként február óta nyomoz családon belüli erőszak ügyében, ami 2009 és 2011 között történt West Hollywoodban - Manson akkoriban ott élt.

Jó pár nő neve hivatalosan nem ismert, de idén többen azt állították, hogy Manson fizikailag, szexuálisan és érzelmileg bántalmazta őket a vizsgált incidensek idején. Páran közül pert is indítottak. Manson tagadja a vádakat, ügyvédje pedig "bizonyíthatóan hamisnak" nevezte azokat.

Az 52 éves zenész egykori menyasszonya, a Westworld színésznője, Evan Rachel Wood februárban azt állította, hogy Manson bántalmazta őt együttjárásuk alatt. Manson tagadja Wood vádjait.

Májusban a Trónok harca színésznője, Esmé Bianco is beperelte Marilyn Mansont a szövetségi bíróságon szexuális, fizikai és érzelmi bántalmazás miatt. Bianco azt állítja, hogy Manson bűncselekményt követett el, amikor Angliából Kaliforniába vitte, hogy nem létező szerepeket töltsön be zenei videókban és filmekben. Előfordult olyan is, hogy nem adott neki enni, nem aludhatott, emellett a zenész bezárta őt egy hálószobába, megkorbácsolta, áramot vezetett belé, aztán azzal fenyegetőzött, hogy megerőszakolja őt az éjszaka leple alatt.

Mansont egykori asszisztense is szexuális zaklatással, bántalmazással vádolta meg, be is perelte őt. Az egykori asszisztens szerint a zenész „hatalmi pozícióját, hírnevét és kapcsolatait arra használta, hogy kizsákmányolja őt és áldozattá váljon a munkaviszonya során”.

Sky News/para