A házaspár 3 dollárért vett meg egy vázát, amiről kiderült, hogy több mint 10 ezer dollárt ér (FOTÓ)

Később szakértővel ellenőriztették a váza eredetét, aki elárulta nekik, hogy milyen értékű a váza, mivel eredeti.

This 4-inch vase purchased at a UK thrift shop for only £2.50 ($3.30) could fetch $11,800 at auction!



According to experts the vase is by Japanese ceramist & cloisonné artist Namikawa Yasuyuki (1845-1927)



Find it at Canterbury Auction Galleries.#discovery #ThriftShopFinds pic.twitter.com/oTr8npYm4c