Hatalmasra nőtt a férfi hasa - kiderült, hogy 36 éven keresztül meg nem született ikertestvére volt odabent (FOTÓK)

Bhagat azonban tovább dolgozott, hogy eltartsa családját, és nem érdekelte, hogy növekszik a hasa. Családja ellátása volt az elsődeleges a számára, és nem akart szabadságot kivenni, hogy megvizsgálják őt az orvosok. Végül nem tehetett mást, mert 1999-ben átszállították egy mumbai kórházba. A hatalmas dudor nyomta a rekeszizmát, és nem tudott rendesen lélegezni. Az orvosok először azt hitték, hogy daganata van, de nem sokkal ezután kiderült, hogy jó nagyot tévedtek.Végül úgy döntöttek, megvizsgálják, hogy mi van a férfi hasüregében.

Néhány finom vágás után folyadék ömlött ki a hasából, és ezután az orvos valig hitt a szemének. Észrevette, hogy a férfi hasában ember van. Először az egyik végtagot pillantott meg, majd a nemi szervek egy részét is. Az orvosok összezavarodtak és teljes sokkot kaptak. Először azt hitték, hogy ez egy eltűnő iker-szindróma, vagyis Bhagat ikertestvére a terhesség alatt halhatott meg, amikor is az egyik baba meghal, és az élő magzat felszívja.

Ennél a férfinál a fetus in fetu nevű ritka rendellenességet azonosítottak, amelyben az egyik iker a másik belsejében születik.

