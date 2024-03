Hatalmas meglepetéssel készült legutóbbi koncertjén a rajongóinak Madonna (VIDEÓK)

Az éppen folyamatban lévő The Celebration elnevezésű világkörüli turné amerikai állomásán óriási meglepetés várta a rajongókat. A Los Angeles egyik hatalmas befogadóképességű arénájában, a Kia Forumban több mint 15 ezer rajongó előtt lépett a színpadra Madonna oldalán Kylie Minogue, akivel közösen előadták az I Will Survive című dalt, ezután pedig elhangzott Kylie 2001-es slágere is, a Can't Get You Out of My Head.