Harry hercegnek új munkája lesz - mentálhigiénés tanácsadóként fog dolgozni

A San Franciscó-i székhelyű BetterUp Inc honlapja szerint a sussexi herceg a vezetőség tagjai közé tartozó chief impact officerként fog részt venni a cég munkájában.

Harry új pozíciójáról a The Wall Street Journal amerikai gazdasági napilap számolt be elsőként kedden és meg is szólaltatta a herceget, aki elmondta, azért vállalta a munkát, hogy "segítsen hatással lenni az emberek életére".

"A proaktív coaching végtelen lehetőséget teremt az egyéni fejlődésre, a fokozott tudatosságra és összességében egy jobb életre"

- jegyezte meg a herceg.

Harry egyebek között a mentális egészséggel kapcsolatos tudatosság erősítéséért, valamint a cég dolgozói és ügyfelei alkotta közösség sokszínűvé tételéért lesz felelős.

Harry herceg és amerikai felesége, Meghan sussexi hercegnő tavaly januárban jelentették be, hogy visszalépnek a brit királyi család magas rangú tagjaként ellátott hivatalos funkcióiktól, pénzügyileg függetlenné válnak és a jövőben idejük nagy részét Amerikában töltik.

A házaspár azóta letelepedett Kaliforniában és létrehozta az Archewell Productions nevű produkciós céget, podcasteket készít a Spotify számára és Archewell néven jótékonysági alapítványt működtet a "közösségek egyesítésére".

