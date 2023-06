Háromszor hal meg havonta egy nő - elmondása szerint jóban van Jézussal és Walt Disney-vel is (FOTÓ)

Elmondása szerint már találkozott Walt Disney-vel és Jézus Krisztussal is.

Az orvosok tudatzavart diagnosztizáltak nála, ez a kifejezés a kómában vagy vegetatív állapotban lévő személy leírására szolgál. Beverley elmondta, az ilyen pillanatokban úgy érzi, hogy leáll a szíve, teste lelassul, mielőtt testen kívüli élményben részesül. Ezt követően olyan érzése van, hogy elhagyja testét, aminek köszönhetően képes kommunikálni a szellemekkel.

Arról is beszélt, hogy Jézussal szoros a kapcsolata annak ellenére, hogy nem vallási, hanem spirituális beállítottságú. Beverly az állítása szerint Walt Disney-vel is találkozott.

"Amikor találkoztam vele, különböző történeteket mutatott nekem. Láttam egy gyönyörű épületet, és a körülötte lévő fa élőnek és jól megőrzöttnek tűnt. Abban a pillanatban, amikor visszajöttem, transzban voltam ismét, írtam, olvastam a történeteit, és képeket rajzoltam mindarról, amit mutatott nekem. Én lettem az egyik Disney-szereplő, és megéltem az egyik történetét"

- mesélte.

Csak ült és hallgatta, mit mond neki Walt Disney. A történeteiből több szereplőt is bemutatott neki, elmondta a nevüket, mit csináltak az életben, honnan jöttek és a származásukat is szóba hozta. Beverly találkozott a már elhunyt szüleivel is, és kijelentette, hogy amikor először meglátta apja szellemét, az 52 évesnek tűnt, de amikor másodszor megpillantotta, már 30-nak. Állítólag azt tanácsolta neki, hogy tanulja meg csak csinálni amit mondanak neki.

Obkec/para