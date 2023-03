Harminchat tojást és 3 kiló húst is megeszik naponta a 435 kilogrammos férfi (FOTÓ+VIDEÓ)

A 31 éves pakisztáni Arbab Khizer Hayat a világ legerősebb emberének vallja magát. 435 kilogrammot nyom, és minden nap 36 tojás a reggelije. Emellett 3 kilogramm húst vagy 5 liter tejet is képes elfogyasztanu, aminek köszönhetően 24 óra alatt 10 ezer kalóriát visz be a szervezetébe - írja az Obkec .

Hayat kiérdemelte a pakisztáni Hulk becenevet. Rengeteg rajongója van, akik egyfoytában érkeznek hozzá, hogy lefényképezkedhessenek vele. A 182 centis férfi azt állítja, hogy abnormális súlya ellenére nincsenek egészségügyi problémái, egészséges, mint a makk. Arról álmodik, hogy egyszer súlyemelő bajnok lesz – írja a BusinessInsiderIndia.

Annak ellenére, hogy Pakisztánban nem számít népszerű sportnak a súlyemelés, Hayat nem adja fel a reményt, hogy egyszer eléri a célját. Hozzátette, hogy a japán bajnokság során több mint 4535 kilogrammot emelt. Azt is elárulta, hogy a nők rendkívüli érdeklődést mutatnak iránta, emiatt körülbelül 300 potenciális menyasszonyt utasított visszaMint kiderült, hozzá képest mind nagyon kicsi volt. Nehéz nőre van szüksége, akit nem bántana akaratán kívül a hatalmas súlyával – írta a TimesNowNews portál.

Arra azonban nincs bizonyíték, hogy ő a világ legerősebb embere. Az sem teszi őt hitelesebbé, hogy kerüli a profi bunyósokkal való harcot. Ha valóban 435 kilogrammot nyomna, háromszor nehezebb lenne, mint néhány testépítő világbajnok. Továbbá nem állnak rendelkezésre olyan fényképek vagy videók, amelyeken ne lenne rajta több réteg ruha.

Hayat összetűzésbe keveredett az angol erős emberrel, Eddie Hallal is, aki 500 kilogrammot is megemel, de Hayat nevetett rajta, mert ő maga azt állítja, hogy akár 600 kilogrammot is képes megemelni. Azonban csak ő tudja, hogy mi az igazság.

