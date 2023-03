A hamvasztásnál van egy környezettudatosabb temetkezési forma - a neve akvamáció, azaz vízihamvasztás (VIDEÓ+FOTÓ)

Mostanság előtérbe kerül az úgynevezett akvamáció (vízihamvasztás), amelyet a hamvasztás ökológiailag kevésbé alternatívájaként tartanak számon. Amint arról az Unilad portál is beszámolt, az amerikai államok csaknem felében, Mexikóban és Dél-Afrikában is engedélyezett ez a fajta módszer.

Ellentétben a hamvasztással, amelyhez 1000 és 1300 Celsius fok közötti belső hőmérsékletű sütő szükséges, az akvamáció lúgos hidrolízis módszert alkalmaz az emberi vagy állati maradványok lebontására. A világon inkább a hamvasztás vagy biohamvasztás ökológiai alternatívájának tartják.

Egyáltalán nem igényel tüzet, hatékonyan konzerválja az embert felmelegített lúgos vízben. Teljesen le tudja bontani a testet, csak tiszta csontváz marad utána.

Az eljárás azon alapul, hogy a holttestet víz és kálium-hidroxid oldattal töltött nyomástartó tartályba helyezik. Ezután a tartályt körülbelül 160 fokos hőmérsékletre melegítik, ami miatt megnövekedik a nyomás. Ezután a keverék néhány órán belül az összes szerves anyagot lebontja.

Még ha az oldat cseppfolyósítja is a testet, csak a csontok maradnak a nyomástartó edényben. Ezeket a kemencében szárítják, és csak fehér por marad, amit a rokonok elvihetnek. Ezenkívül az oldatban lévő cseppfolyósított maradékot később műtrágyaként is felhasználhatják, mert sókat és aminosavakat tartalmaznak. Ha azonban a gyászoló család nem érzi jól ezt jó alternatívának, lehetőség van arra is, hogy a folyadékot biztonságosan a vízi utakba engedjék.

Az akvamációra szakosodott amerikai Bio-Response Solutions cég szerint ez a folyamat akár 90 százalékkal kevesebb energiát használ fel, mint az égetés, és nem bocsát ki káros üvegházhatású gázokat sem.

2021-ben a dél-afrikai apartheidellenes harcos, Desmond Mpilo Tutu is ezt a hamvasztást választotta. A Desmond és Leah Tutu Legacy Foundation nevű alapítványa szerint az Tutunak világos tervei voltak a temetéssel kapcsolatban.

"Nem akart semmiféle luxust. A legolcsóbb koporsót kérte, és megengedte, hogy a család csak egy csokor szegfűt tegyen a katedrálisba"

- mondták.

Obkec/para