Ha valaki belefekszik ebbe a kapszulába, már nincs visszaút - feltalálója szerint békés halált biztosít az eutanáziára jelentkező személyek számára (FOTÓ)

Amint arról az Unilad portál beszámolt, Philip Nitschke nevű tudós is készített egy ilyen eszközt, amit súlyos betegségekben szenvedő betegek is használhatják.

Nitschke egykori orvos és az Exit International nemzetközi non-profit szervezet alapítója, amely az eutanáziát és az asszisztált öngyilkosságot támogatja. Pár éve feltalált egy modult, ami elmondás szerint békés, megbízható és fájdalommentes halált biztosíthat.

An assisted suicide pod that passed an independent legal review showing it complies with Swiss law.



At the push of a button, the pod would fill with nitrogen gas, rapidly lowering oxygen levels and killing the user. pic.twitter.com/TKq4YXIVrV