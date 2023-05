Ha jobban megnézi ezt a festményt, azt hiszi majd, hogy időutazó van a képen (FOTÓK)

A műalkotás a "Frederick Sluysken portréja" címet viseli. A festményt Ferdinand Bol holland festő festette, és a londoni Nemzeti Galériában is kiállították, ahol Bol egyik legjobb portréjának nevezték. Egy kisfiú látható a képen, aki borospoharat tart a kezében, és egy olyan asztalra támaszkodik, amin citromok vannak– számol be a LADbible.

Ferdinand Bol died #OnThisDay in 1680.



Currently on loan to us, his charming 'Portrait of Frederick Sluysken' depicts the son of a wine merchant.



Take a closer look at his shoes and you might spot what looks like a more 'modern' detail. Can you see it? https://t.co/XKAnpg4DT8pic.twitter.com/pg6lStyuzG